Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе

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ВСУ атаковали газовый резервуар на территории заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские военные использовали для атаки дрон-камикадзе. В результате происшествия произошло возгорание резервуара для хранения газа. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Гладков также сообщил, что в момент удара по резервуару на заправке находилась одна сотрудница. Женщина успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.
Также ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. Мирный житель получил ранения.
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Гладков также сообщил, что в момент удара по резервуару на заправке находилась одна сотрудница. Женщина успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.
Также ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. Мирный житель получил ранения.
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Анастасия Хохлова