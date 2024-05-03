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ВС РФ форсируют Мокрые Ялы, ВСУ контратакуют в Архангельском: последние новости СВО

03 мая 2024, 10:30
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

Несмотря на нехватку личного состава и техники, ВСУ пытаются контратаковать на Донецком направлении. ВС РФ отражают атаки противника и продвигаются вглубь его позиций. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, куда сумели зайти российские войска, читайте в материале «Радио 1».


Запорожское направление


ВС РФ продолжают попытки закрепиться на новых позициях. Обе стороны противостояния применяют средства дальнего поражения. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

Угледарское направление


В результате серии штурмов ВС РФ сумели зайти на южные окраины Урожайного. Этот посёлок был занят ВСУ во время летнего контрнаступления и стал одним из немногих населённых пунктов, где украинские войска смогли добиться продвижения.

В зоне СВО уничтожен албанский наемник
В зоне СВО уничтожен албанский наемник

Донецкое направление


Российская армия продвинулась в направлении Невельского. В Архангельском ВСУ попытались провести контратаку, с целью замедлить продвижение российских войск внутри населённого пункта, однако успеха не достигли. В районе Уманского идут встречные бои.

ВС РФ провели серию успешных атак в районе Урожайного. Также российские подразделения группировки «Восток» форсируют реку Мокрые Ялы.

Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО
Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО

Часовоярское направление


На этом участке фронта зафиксировано продвижение ВС РФ. Российская армия охватывает восточный район Часов Яра с юга и севера. Также, продолжаются бои на самой восточной окраине. Позиции ВСУ находятся под огнем российской артиллерии и авиации. Противник пытается сдержать обороны и стягивает дополнительные резервы.

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#украина
Россия начнёт наступление на Харьков и Сумы
Командующий СВ ВСУ Павлюк: Россия начнёт наступление на Харьков и Сумы
03 мая 2024, 10:20

Фото: iStock/3sbworld

Россия планирует уже в ближайшие месяцы развернуть наступление на Харьков и Сумы, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Times.
«Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают», — сказал Павлюк.

При этом он уточнил, что армия России может начать наступление на Харьков уже в ближайшие месяцы.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины писало, что армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления.

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#Харьков
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ВСУ не позволили паре пенсионеров выйти из Петропавловки
Марочко: ВСУ не позволили паре пенсионеров эвакуироваться из Петропавловки
03 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/YakubovAlim

Солдаты ВСУ не дали паре пенсионеров эвакуироваться из села Петропавловка Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Отмечается, что пара в момент затишья попыталась покинуть населенный пункт. Однако была остановлена на украинском блокпосту. Военные не выпускали мирных граждан аргументируя это тем, что передвигаться самостоятельно по дороге опасно.

Эксперт рассказал, что пока семейная пара «дискутировала с боевиками», недалеко от блокпоста разорвался артиллерийский снаряд, в результате чего женщина получила ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми. Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывают постоянную нехватку живой силы, что приводит к рассредоточенности и усталости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#военные
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#женщина
#бпла
#сво
#всу
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Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой при помощи FPV-дрона
Марочко: оператор FPV-дрона ликвидировал разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
03 мая 2024, 09:34

Фото: iStock/vadimrysev

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки. Об этом Марочко сообщил РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что разведгруппа противника была обнаружена в процессе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск. По словам Марочко, после прибытия на место российского оператора FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались украинские солдаты.

Подполковник ЛНР в отставке уточнил, ​что в результате успешной атаки было ликвидировано все отделение пехоты украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#украина
#спецоперация
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«Ребята, вы должны сдаться»: Союзники предлагали Украине сдаться в первые дни СВО
Резников заявил, что союзники предлагали Украине сдаться еще в начале СВО
03 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Politico рассказал о предложении украинских союзников Киеву сдаться еще в начале СВО. Об этом пишет URA.RU.
Он отметил, что такое предложение поступило на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла за несколько дней до начала СВО. По его словам, там была атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться», но прямо об этом не говорилось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
#украина
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Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу
Украинский генерал Скибицкий оценил риск утраты Часова Яра
03 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал освобождение Часова Яра российскими военными вопросом времени. Об этом Скибицкий сообщил в интервью для The Economist.
Скибицкий утверждает, что нынешнее положение ВСУ является самым тяжелым с момента начала украинского противостояния. Генерал также не понимает, каким образом Украина сможет победить в этом вооруженном конфликте.

Скибицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ имеют конкретный план, слаженное командование и выступают как целостный организм.

Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ.

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#украина
#план
#нато
#всу
#вс рф
#спецоперация
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В Николаевской области ударом ВС РФ поврежден объект промышленной инфраструктуры
Глава ОВА: в Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры
03 мая 2024, 09:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью в Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв. В результате происшествия оказался поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Он не уточнил назначения предприятия, которое оказалось повреждено.

Также сообщается о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области. В подконтрольной Киеву части также прогремели взрывы. Повреждения получили газопровод и складские помещения.

Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по украинской инфраструктуре не комментировало.

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#предприятия
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В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину
Бизнесмен Дотком: Отправка сил НАТО на Украину грозит мировой войной
03 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал в социальной сети Х, что Запад приближает третью мировую войну угрозами отправки военных на Украину.
Дотком назвал это тотальной провокацией. Предприниматель подчеркнул, что если солдаты Североатлантического альянса вступят в конфликт на Украине, то пути назад уже не будет.

Дотком отметил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются в западных странах. Предприниматель призвал с полной серьезностью относится к риску масштабного конфликта.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#макрон
#украина
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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над территорией РФ
03 мая 2024, 08:49

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 3 мая силы ПВО ликвидировали 6 украинских БПЛА в небе над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По информации Министерства обороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области, а также один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев
«Страна.ua»: Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев под Херсоном
03 мая 2024, 08:30

Фото: iStock/mercava

В Херсонской области украинский боевик взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам, которых также взял в плен. Об этом информирует «Страна.ua».
Уточняется, что солдат ВСУ, угрожая расстрелом своих сослуживцев из автомата АК-47, приказал им везти его к медикам, при этом причину своего решения военный не объяснил. Когда его привезли к врачам, он, под угрозой массового убийства, заставил плененных военных и медиков сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.

Позже машину с заложниками остановили, а военный преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Украинскому боевику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что под Купянском командир подразделения Вооруженных сил Украины расстрелял своего бойца, который испугался боя с российской армией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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