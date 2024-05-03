ВС РФ форсируют Мокрые Ялы, ВСУ контратакуют в Архангельском: последние новости СВО

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Несмотря на нехватку личного состава и техники, ВСУ пытаются контратаковать на Донецком направлении. ВС РФ отражают атаки противника и продвигаются вглубь его позиций. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, куда сумели зайти российские войска, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ продолжают попытки закрепиться на новых позициях. Обе стороны противостояния применяют средства дальнего поражения. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
Угледарское направление
В результате серии штурмов ВС РФ сумели зайти на южные окраины Урожайного. Этот посёлок был занят ВСУ во время летнего контрнаступления и стал одним из немногих населённых пунктов, где украинские войска смогли добиться продвижения.
В зоне СВО уничтожен албанский наемник
Донецкое направление
Российская армия продвинулась в направлении Невельского. В Архангельском ВСУ попытались провести контратаку, с целью замедлить продвижение российских войск внутри населённого пункта, однако успеха не достигли. В районе Уманского идут встречные бои.
ВС РФ провели серию успешных атак в районе Урожайного. Также российские подразделения группировки «Восток» форсируют реку Мокрые Ялы.
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Часовоярское направление
На этом участке фронта зафиксировано продвижение ВС РФ. Российская армия охватывает восточный район Часов Яра с юга и севера. Также, продолжаются бои на самой восточной окраине. Позиции ВСУ находятся под огнем российской артиллерии и авиации. Противник пытается сдержать обороны и стягивает дополнительные резервы.
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Анастасия Хохлова