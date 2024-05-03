ВС РФ форсируют Мокрые Ялы, ВСУ контратакуют в Архангельском: последние новости СВО

Несмотря на нехватку личного состава и техники, ВСУ пытаются контратаковать на Донецком направлении. ВС РФ отражают атаки противника и продвигаются вглубь его позиций. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, куда сумели зайти российские войска, читайте в материале «Радио 1».