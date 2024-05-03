ВСУ не позволили паре пенсионеров выйти из Петропавловки

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Солдаты ВСУ не дали паре пенсионеров эвакуироваться из села Петропавловка Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Отмечается, что пара в момент затишья попыталась покинуть населенный пункт. Однако была остановлена на украинском блокпосту. Военные не выпускали мирных граждан аргументируя это тем, что передвигаться самостоятельно по дороге опасно.
Эксперт рассказал, что пока семейная пара «дискутировала с боевиками», недалеко от блокпоста разорвался артиллерийский снаряд, в результате чего женщина получила ранения средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми. Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывают постоянную нехватку живой силы, что приводит к рассредоточенности и усталости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Эксперт рассказал, что пока семейная пара «дискутировала с боевиками», недалеко от блокпоста разорвался артиллерийский снаряд, в результате чего женщина получила ранения средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми. Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывают постоянную нехватку живой силы, что приводит к рассредоточенности и усталости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова