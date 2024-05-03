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«Начали уничтожение суперопорника ВСУ»: как продвигается наступление на Часов Яр

«Военная хроника»: ВС РФ начали уничтожение суперопорника ВСУ в Часов Яре
03 мая 2024, 10:48
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец. Об этом пишет «Военная хроника.
«После продвижения к югу от жилой застройки российские войска начали уничтожение украинского «суперопорника» западнее канала Северский Донец. Помимо самого опорника, вплотную примыкающего к микрорайону «Новый», на этом участке у ВСУ имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер», с которой простреливается трасса Т-0504», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ВСУ уже давно готовили эти окопы и блиндажи, поэтому их уничтожают не только «Градами», но также подключаются тяжёлые орудия 2С7 «Пион».



Военкоры поясняют, что южная часть оборонительного рубежа в Часов Яре очень важна для украинской армии, так как прорыв обороны в этом месте может разделить группировку ВСУ на две части, как это когда-то было в Авдеевке.

Таким образом, военкоры считают, что, реализовав подобный план, армия России сможет зайти в жилую застройку Часов Яра в районе городской больницы. Тогда оборона города для ВСУ станет бессмысленной, а все подразделения, оставшиеся внутри, окажутся в окружении.

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