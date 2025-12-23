Украинец 8 лет терроризирует девушку из с помощью дипфейков и кибер-сталкинга

23 декабря 2025, 18:23

Фото: iStock/artoleshko

23-летняя жительница Атырау Виолетта рассказала, что с 2017 года подвергается преследованию со стороны украинца Михаила Прохорова. Мужчина начал с навязчивых сообщений в онлайн-игре и постепенно перешёл к угрозам убийством, подсылке незнакомцев к её дому и созданию интимных дипфейков с её лицом.