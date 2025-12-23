Украинец 8 лет терроризирует девушку из с помощью дипфейков и кибер-сталкинга
23-летняя жительница Атырау Виолетта рассказала, что с 2017 года подвергается преследованию со стороны украинца Михаила Прохорова. Мужчина начал с навязчивых сообщений в онлайн-игре и постепенно перешёл к угрозам убийством, подсылке незнакомцев к её дому и созданию интимных дипфейков с её лицом.
Как рассказала девушка «Осторожно, Media», Михаил начал преследовать ее с 14-летнего возраста. Он создаёт фейковые аккаунты от имени Виолетты, рассылает сообщения её знакомым и работодателю, генерирует голосовые сообщения с помощью ИИ и публикует провокационные комментарии в соцсетях. Из-за его действий девушка стала изгоем в своём городе и вынуждена была менять место жительства и номера телефонов.
Обращения в полицию и к украинскому адвокату не дали результата: дело находится на стадии досудебного расследования, но следственные действия практически не продвигаются из-за того, что преследователь находится за границей. Виолетта опасается за свою жизнь и жизнь семьи и призывает к публичному давлению, чтобы правоохранительные органы Казахстана и Украины начали действовать.
