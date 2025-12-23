Утечка газа произошла в квартире в центре Москвы
Утечка газа произошла в одной из квартир в центре Москвы Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Речь идет о доме №44 на улице Гиляровского. Жильцы почувствовали сильный едкий запах и позвонили в экстренные службы, предположив, что начался пожар. Прибывшие на место специалисты установили, что причина запаха — утечка газа. Предварительно, никто не пострадал.
В «Мосгазе» пояснили, что проверка показала незначительную утечку в варочной панели. Прибор временно отключили от газоснабжения. Угрозы для остальных жильцов дома этот инцидент не представлял.
Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в одном из домов в селе Драгунское Белгородской области. Детонация произошла из-за неосторожного обращения с приборами.
