Украинец организовал нарколабораторию для финансирования «Правого сектора»*

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Городской суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, а также за производство и продажу наркотических веществ. Об этом сообщают РИА Новости.
Суд установил, что украинец Александр Цепелев вместе с сообщником Александром Панкратьевым в ноябре 2021 года организовали в квартире дома на улице Луначарского нарколабораторию по производству мефедрона. Прибыль от продажи запрещенки Цепелев передавал посреднику, а тот - «Правому сектору»*.
Итого сообщники с ноября 2021-го по 24 февраля 2022 отравили в запрещенную организацию порядка миллиона рублей.
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* Запрещенная в России экстремистская организация
Алина Юрчак