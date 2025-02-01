Украинец оскорбил узбекскую нацию под видом русского националиста, личность установила ФСБ

Гособвинение попросило передать в Московский городской суд дело бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев. По его словам, такое предложение мотивировано секретностью материалов, которые будет рассматривать суд.