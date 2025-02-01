Украинец оскорбил узбекскую нацию под видом русского националиста, личность установила ФСБ

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ФСБ установила личность гражданина Украины, который оскорблял узбекскую нацию от лица россиянина. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что сотрудниками спецслужбы был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате было установлено лицо, которое в Сети от имени якобы гражданина России негативно в национал-шовинистской манере высказывалось о людях узбекской нации.
Им оказался житель Николаевской области Украины Николай Кочмарик. В настоящее время он проживает на родине и поддерживает ВСУ.
В ЦОС подчеркнули, что распространившийся в соцсетях ролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как в Узбекистане, так и в России.
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Им оказался житель Николаевской области Украины Николай Кочмарик. В настоящее время он проживает на родине и поддерживает ВСУ.
В ЦОС подчеркнули, что распространившийся в соцсетях ролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как в Узбекистане, так и в России.
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Анастасия Чинкова