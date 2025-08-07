В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок скончался во сне
В Санкт-Петербурге скончался новорожденный ребенок. Об этом сообщает издание «Аргументы недели». По имеющейся информации, мать девочки работает врачом-неврологом в одной из крупных больниц города. Утром она обнаружила свою дочь без признаков жизни: ребенок лежал на спине, не дышал, а цвет кожи изменился до неестественного оттенка.
Женщина немедленно вызвала скорую помощь, однако медики только подтвердили смерть. В настоящее время тело девочки направлено в морг для проведения экспертизы.
Ранее сообщалось, что в результате падения с балкона квартиры пострадал ребенок. Маленькая девочка, родившаяся в 2024 году, выпала с четвёртого этажа и была госпитализирована. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента. Хорошевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за процессуальной проверкой и ее итогами.
