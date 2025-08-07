В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок скончался во сне

07 августа 2025, 12:37

Фото: istockphoto / Kseniia Kapris

В Санкт-Петербурге скончался новорожденный ребенок. Об этом сообщает издание «Аргументы недели». По имеющейся информации, мать девочки работает врачом-неврологом в одной из крупных больниц города. Утром она обнаружила свою дочь без признаков жизни: ребенок лежал на спине, не дышал, а цвет кожи изменился до неестественного оттенка.