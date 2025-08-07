В Ленобласти мигрант изнасиловал свою маленькую племянницу
В Ленинградской области 42-летний мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел в поселке Ульяновка. В полицию обратилась мать девочки, которая заявила, что ее дочь изнасиловали. Правоохранители установили, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней совершил брат мужа женщины.
Полицейские задержали неработающего гражданина Узбекистана в тот же день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого обвиняемый уже отбывал наказание за убийство, разбой, кражу и причинение вреда здоровью.
