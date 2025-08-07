В Ленобласти мигрант изнасиловал свою маленькую племянницу

07 августа 2025, 12:27

В Ленобласти гражданин Узбекистана изнасиловал свою 7-летнюю племянницу

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области 42-летний мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу. Об этом пишет «Фонтанка».