В Ленобласти мигрант изнасиловал свою маленькую племянницу

В Ленобласти гражданин Узбекистана изнасиловал свою 7-летнюю племянницу
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области 42-летний мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу. Об этом пишет «Фонтанка».



Инцидент произошел в поселке Ульяновка. В полицию обратилась мать девочки, которая заявила, что ее дочь изнасиловали. Правоохранители установили, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней совершил брат мужа женщины.

Полицейские задержали неработающего гражданина Узбекистана в тот же день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого обвиняемый уже отбывал наказание за убийство, разбой, кражу и причинение вреда здоровью.

