Уничтожили роту ВСУ: Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области

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Российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники», — рассказал он.
Информации о том, сколько военных Вооруженных сил Украины выжило после удара, пока нет, добавил Лебедев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подпольщик сообщал, что на станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. На станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Постоянно прибывают новые единицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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