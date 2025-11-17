Украинец получил 25 лет за убийство двух грабителей в Турции
Суд в турецкой Аланье приговорил гражданина Украины Димитро Чабана к 25 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве двух грабителей. Об этом сообщает Sabah.
По версии следствия, в ноябре 2023 года возле отеля в районе Махмутлар на Чабана напали двое неизвестных на мотоцикле без номеров. Угрожая оружием, они требовали отдать сумку с деньгами. Украинец отказался. В результате злоумышленники разбили стекло его машины и выстрелили внутрь, после чего забрали 35 тысяч евро и скрылись.
Чабан не обратился в полицию, а самостоятельно пустился в преследование и приблизительно через 100 метров протаранил мотоцикл нападавших.
На месте происшествия медики зафиксировали смерть обоих мотоциклистов. Полиция обнаружила пистолет и гильзу, подозреваемого задержали. Суд учёл, что мужчину спровоцировали действия преступников.
В турецком законодательстве за непредумышленное убийство двух и более лиц предусматривается наказание от двух до 15 лет, тогда как за умышленное могут назначить пожизненное заключение. Суд, по данным СМИ, избрал промежуточную меру.
