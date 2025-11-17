Достижения.рф

Мощный пожар в ТЦ Белгородской области — видео

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Белгородской области загорелся один из торговых центров. Кадры пожара опубликовал Telegram‑канал «Жесть Белгород».



Инцидент произошёл в городе Короча. На видео видно, что здание ТЦ охватило пламя, над ним поднимается густой чёрный столб дыма.



О пострадавших, площади пожара и причинах возгорания сведений на момент публикации нет.

Никита Кротов

