Мощный пожар в ТЦ Белгородской области — видео
В Белгородской области загорелся один из торговых центров. Кадры пожара опубликовал Telegram‑канал «Жесть Белгород».
Инцидент произошёл в городе Короча. На видео видно, что здание ТЦ охватило пламя, над ним поднимается густой чёрный столб дыма.
О пострадавших, площади пожара и причинах возгорания сведений на момент публикации нет.
