В Дагестане задержали шестерых человек, готовивших нападение на полицейских

17 ноября 2025, 17:31

Фото: iStock/AlexRaths

В Махачкале летом группа из шести жителей Дагестана создала ячейку террористического сообщества и начала готовить нападение на сотрудников полиции. Их планам помешали правоохранители, которые задержали всех участников.