В Дагестане задержали шестерых человек, готовивших нападение на полицейских
В Махачкале летом группа из шести жителей Дагестана создала ячейку террористического сообщества и начала готовить нападение на сотрудников полиции. Их планам помешали правоохранители, которые задержали всех участников.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, против арестованных возбудили уголовные дела по статьям «организация террористического сообщества» и «приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Следствие продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства подготовки преступления.
