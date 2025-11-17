Достижения.рф

SHOT: Неизвестный грозит взорвать гранату в жилом доме на Урале, есть заложники

Фото: istockphoto/Chalabala

Неизвестный держит в заложниках как минимум женщину и ребёнка и угрожает взорвать гранату на улице Малышева в Свердловской области.



Как пишет SHOT, по предварительной информации, мужчина может быть пьян или находиться под воздействием запрещённых веществ.

Дом отключён от газоснабжения, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали шестерых человек, готовивших нападение на полицейских. Уголовные дела об организации террористического сообщества и подготовке покушения на сотрудника полиции уже возбудили.

Никита Кротов

