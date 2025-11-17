SHOT: Неизвестный грозит взорвать гранату в жилом доме на Урале, есть заложники
Неизвестный держит в заложниках как минимум женщину и ребёнка и угрожает взорвать гранату на улице Малышева в Свердловской области.
Как пишет SHOT, по предварительной информации, мужчина может быть пьян или находиться под воздействием запрещённых веществ.
Дом отключён от газоснабжения, на месте работают экстренные службы.
