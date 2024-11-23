Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки

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В городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ТЦК остановили нескольких мужчин для составления административных протоколов за нарушение правил воинской повинности. Из остановившихся украинцев один предлагал взятки военным комиссарам, но они отказались от вознаграждения.
Затем мужчина применил слезоточивый газ против военных комиссаров и сотрудников полиции и исчез.
Пресс-служба ТЦК заявила, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца в данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что 15 ноября на складе в Киевской области сотрудник ТЦК пытался застрелить сбежавшего от него грузчика. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военным комиссаром и назначило проверку по данному факту.
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Затем мужчина применил слезоточивый газ против военных комиссаров и сотрудников полиции и исчез.
Пресс-служба ТЦК заявила, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца в данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что 15 ноября на складе в Киевской области сотрудник ТЦК пытался застрелить сбежавшего от него грузчика. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военным комиссаром и назначило проверку по данному факту.
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Александр Климов