Офицер ВСУ рассказал, из кого на самом деле состоит украинская армия

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На сегодняшний день основную часть украинских военнослужащих составляют принудительно мобилизованные жители малых населённых пунктов. Об этом сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.