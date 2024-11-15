Офицер ВСУ рассказал, из кого на самом деле состоит украинская армия

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На сегодняшний день основную часть украинских военнослужащих составляют принудительно мобилизованные жители малых населённых пунктов. Об этом сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.
«Безусловно, это мобилизованные жители небольших городов и сел. Почти 90%», — отметил он.
Борисенко добавил, что в его батарее большинство солдат — это представители «волны бусифицированных», как называют тех, кто был призван насильно.
«Я часто смеюсь над ними. Они действительно относятся к этой волне принудительно мобилизованных воинов», — пояснил он журналистам.
Военный также рассказал, что в селах работают люди в территориальных центрах комплектования. Эти сотрудники информируют ТЦК о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации. Поэтому командир считает, что в небольших регионах уже «негде скрываться», и все уклонисты находятся в крупных городах страны.
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