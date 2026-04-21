Украинка решила продать шестилетнего сына за $25 тыс.
На западе Украины, в Волынской области, задержали 38-летнюю женщину по подозрению в попытке продажи своего шестилетнего сына.
По данным офиса генпрокурора, она требовала за ребенка 25 тысяч долларов. Женщина, ранее судимая за кражи, после развода решила избавиться от младшего сына, не желая больше о нем заботиться (двое старших детей остались жить с отцом). В марте 2026 года она нашла «покупателя», который, однако, обратился в полицию.
Злоумышленницу задержали сразу после получения денег. Ей грозит до 15 лет тюрьмы по статье о торговле людьми. Суд уже арестовал подозреваемую.
Ребенок сейчас находится в детском приюте под надзором органов опеки.
