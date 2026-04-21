Достижения.рф

В Москве школьница избила сверстницу на детской площадке из-за парня

Фото: iStock/tristan4e

В Москве 12-летняя школьница жестоко избила сверстницу. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел на детской площадке в районе Коньково. У пострадавшей серьезные травмы — она не может есть и говорить. Подруги нападавшей снимали происходящее на телефон. Предполагается, что причиной конфликта стал 17-летний парень.

Как сообщила пресс-служба СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК: «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в элитном районе Кузбасса пьяный школьник повредил 11 автомобилей — спустил шины и разбил стекла, а из двух машин вытащил магнитолы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0