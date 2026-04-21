В Москве школьница избила сверстницу на детской площадке из-за парня
В Москве 12-летняя школьница жестоко избила сверстницу. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на детской площадке в районе Коньково. У пострадавшей серьезные травмы — она не может есть и говорить. Подруги нападавшей снимали происходящее на телефон. Предполагается, что причиной конфликта стал 17-летний парень.
Как сообщила пресс-служба СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК: «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в элитном районе Кузбасса пьяный школьник повредил 11 автомобилей — спустил шины и разбил стекла, а из двух машин вытащил магнитолы.
