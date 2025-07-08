Елена Блиновская оказала брату, лишившемуся из-за неё имущества, финансовую помощь в 19 рублей

08 июля 2025, 15:24

SHOT: Блиновская оказала брату финансовую помощь в 19 рублей

Елена Блиновская (фото: Telegram @Blinovskaya)

Елена Блиновская выплатила 19 рублей родному брату, у которого из-за неё арестовали всё имущество. Теперь Александр Останин пытается вернуть недвижимость и деньги на счетах.