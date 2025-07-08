Елена Блиновская оказала брату, лишившемуся из-за неё имущества, финансовую помощь в 19 рублей
Елена Блиновская выплатила 19 рублей родному брату, у которого из-за неё арестовали всё имущество. Теперь Александр Останин пытается вернуть недвижимость и деньги на счетах.
Брат блогера рассказал Telegram-каналу SHOT, что у него до проблем с сетрой было пять миллионов рублей наличными, четыре миллиона рублей на счетах в банках и две квартиры, в одной из которых проживают его дети. Всё это оказалось под арестом. Однако мужчина не понимает, почему недвижимость хотят изъять, ведь, по его словам, она была приобретена ещё до популярности Елены и запуска её первого марафона.
Останин настаивает на том, что это его личное имущество и он не должен лишаться всего из-за ошибок своей сестры. Мужчина уверяет, что за всё время ведения блога Блиновская не давала ему денег, не считая переведённых 19 рублей – долга, оставшегося за ней с детства.
Также Александр возмущён, что хотят изъять квартиру, где они с Еленой жили вместе с родителями, ещё будучи детьми.
Несмотря на такие заявления, Останин поддерживает переписку с родственницей, находящейся сейчас в СИЗО.
Он также добавил, что дети Елены и Алексея Блиновских сейчас проживают у родителей отца в Ярославле. Сам Останин практически не видится и не общается с племянниками.
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