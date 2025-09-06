Украинку задержали в Москве по подозрению в работе на спецслужбы Киева

06 сентября 2025, 09:15

В Москве задержали украинку за хранение взрывчатки и работу на спецслужбы Киева

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Столичные силовики задержали женщину, которая имела при себе взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.