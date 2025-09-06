Украинку задержали в Москве по подозрению в работе на спецслужбы Киева
Столичные силовики задержали женщину, которая имела при себе взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
Речь идет о гражданке Украины Головаш А. К. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 222.1 УК: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ».
В настоящее время фигурантка находится под стражей. Решение об избрании меры пресечения вынес Мещанский районный суд Москвы.
Кроме того, в распоряжении агентства оказались материалы дела. В них говорится, что украинка сотрудничает со спецслужбами в Киеве и обладает навыками конспирации. При этом она имеет «широкие связи в криминальном мире, в том числе за пределами России».
Во время допроса задержанная полностью признала свою вину. Согласно вменяемой статье, ей грозит наказание вплоть до 15 лет колонии.
Читайте также: