Подросток убил мать молотком и скрылся с места преступления

06 сентября 2025, 05:41

Фото: Istock/Soumen Hazra

В Выксе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который обвиняется в убийстве матери с помощью молотка. Тело погибшей было обнаружено спустя две недели после преступления ее братом, который пришел проведать не отвечавшую на звонки сестру.