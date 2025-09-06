Подросток убил мать молотком и скрылся с места преступления
В Выксе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который обвиняется в убийстве матери с помощью молотка. Тело погибшей было обнаружено спустя две недели после преступления ее братом, который пришел проведать не отвечавшую на звонки сестру.
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает, что преступление произошло в августе 2025 года в квартире дома на улице Новой. По предварительной версии следствия, подросток нанес своей матери множественные удары молотком по голове, от которых она скончалась на месте. После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия.
Тело погибшей было обнаружено только спустя две недели, когда ее брат, обеспокоенный длительным отсутствием связи, пришел проверить квартиру. Мужчина обнаружил тело сестры и немедленно сообщил в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подросток задержан и заключен под стражу в соответствии с избранной мерой пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов преступления.
