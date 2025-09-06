Экс-губернатор Сахалина в колонии изготавливал мусорные контейнеры
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, помог исправительной колонии №13 выполнить муниципальный заказ на изготовление контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом свидетельствуют материалы дела осужденного, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно судебным документам, Хорошавин оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13, по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора.
Бывший губернатор, находящийся в одной из колоний Хабаровского края, принимал непосредственное участие в производственном процессе по изготовлению металлических конструкций для мусорных площадок.
Помимо производственной деятельности, Хорошавин активно участвует в общественной жизни колонии. По данным материалов дела, он трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно, принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии. За время отбывания наказания он получил три поощрения от администрации учреждения.
Хорошавин также проявляет инициативу в благоустройстве территории колонии: участвовал в ремонте жилых помещений отряда, благоустройстве памятника воинам Великой Отечественной войны и ремонте комнат для свиданий. Кроме того, он взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при ИК-13.
