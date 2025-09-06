Экс-губернатор Сахалина в колонии изготавливал мусорные контейнеры

06 сентября 2025, 05:57

Экс-губернатор Сахалина в колонии помог с заказом на мусорные контейнеры

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, помог исправительной колонии №13 выполнить муниципальный заказ на изготовление контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом свидетельствуют материалы дела осужденного, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.