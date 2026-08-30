В Венгрии нетрезвый пилот угнал самолёт и направился к АЭС «Пакш»

30 августа 2026, 17:37

Фото: Istock/Sandi Smolker

В Венгрии нетрезвый пилот угнал лёгкомоторный самолёт и направился к АЭС «Пакш». Как сообщает Telegram-канал Baza, военные подняли два истребителя для перехвата.