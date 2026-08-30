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В Венгрии нетрезвый пилот угнал самолёт и направился к АЭС «Пакш»

Фото: Istock/Sandi Smolker

В Венгрии нетрезвый пилот угнал лёгкомоторный самолёт и направился к АЭС «Пакш». Как сообщает Telegram-канал Baza, военные подняли два истребителя для перехвата.



24-летний мужчина пробрался на аэродром, сел за штурвал Cessna 172 и взял курс на станцию. Правила запрещают гражданским судам приближаться к АЭС ближе чем на три километра и подниматься выше шести тысяч метров.

Радары засекли нарушение, и дежурная пара JAS 39 Gripen вылетела по тревоге. Но помощь истребителей не потребовалась — пилот не справился с управлением и приземлился в поле. После посадки угонщик попытался уехать на машине остановившегося водителя, но автомобилист помешал ему скрыться. Полицейские задержали подозреваемого через несколько минут — он был сильно пьян.

Ольга Щелокова

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