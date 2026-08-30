В Нью-Джерси в результате стрельбы погибли два человека, ещё девять ранены
Утром 30 августа в Трентоне, административном центре штата Нью-Джерси, неизвестные открыли огонь. Об этом информирует Fox News со ссылкой на городскую полицию.
Неустановленные лица открыли огонь на одной из городских улиц. Полиция города оперативно прибыла на место событий и оцепила прилегающую территорию.
В результате стрельбы пулевые ранения получили 11 человек: двое из них погибли, ещё девятерых медики госпитализировали. В настоящий момент полиция ещё не установила мотив преступления и не называет возможных причин нападения. Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и выяснять обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось об инциденте в Новосибирской области. Во время стрельбы на охоте один мужчина погиб и двое пострадали.
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