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Десантники 80-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Курской области, потребовали от киевских властей как можно скорее освободить их из плена. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей российских спецслужб, украинские военнослужащие попали в плен к российским бойцам 1427-го полка юго-западнее села Нечаев Курской области. Отвечая на вопросы, бойцы ВСУ дали понять, что их командование намеренно не эвакуировало раненых с поля боя.
Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа, а в ночь на 10 сентября российские войска, как сообщается, начали крупное контрнаступление в приграничном районе.
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«Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», – рассказал собеседник агентства.
Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа, а в ночь на 10 сентября российские войска, как сообщается, начали крупное контрнаступление в приграничном районе.
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Александр Климов