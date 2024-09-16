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В «Ахмате» рассказали о бегстве иностранных наемников из Курской области

Боец «Ахмата» Аид: участники ЧВК из США и Британии сбежали из Курско области
16 сентября 2024, 04:14
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что члены американских и британских частных военных компаний (ЧВК), участвовавшие в атаках на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сбежали после недели боев. Его цитируют «Известия».
По словам бойца, именно «серьезные ЧВК» были на стороне ВСУ в Курской области. Например, FOG (американская ЧВК Forward Observation Group) и аналогичные компании из Великобритании.

«Но они отсюда дружно свалили», – отметил Аид.



Иностранные войска оставались в этом районе всего неделю. По словам Аида, им «обещали одно, а получилось другое».

В том же интервью офицер рассказал, что ВСУ использовали западную военную технику во время наступления на Курскую область. По его словам, у ВСУ также имелось советское оружие.

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#сша
#россия
#великобритания
#курская область
#всу
Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой
16 сентября 2024, 04:58

Родственники обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовы предоставить ему квартиру в Москве под домашний арест, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда о его аресте.
Согласно документам, обвиняемый Юсуфзода Якубджони Давлатхон Юсуфзода и его адвокат возражали против его содержания под стражей на том основании, что у Юсуфзоды есть трое малолетних детей, которые могут находиться по месту жительства его родственников.

«В связи с чем просили избрать в отношении Юсуфзоды Я. Д. более мягкую меру пресечения», – отмечается в публикации.

По данным следствия, мужчина помогал оплачивать аренду квартиры, в которой проживали исполнители теракта в ночь перед нападением на концертный зал.

2 марта стало известно, что по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве задержаны 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#арест
#квартира
#дети
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Раскрыта личность совершившего покушение на Трампа
16 сентября 2024, 03:43

Фото: сайт Дональда Трампа

Предполагаемый подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа – 58-летний Райан Уэсли Раут. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В публикации уточняется, что Раут хвастался своими добродетельными качествами и пропагандировал левую идеологию в социальных сетях. Также известно, что он учился в сельскохозяйственном и технологическом университете штата Северная Каролина и начал жить на Гавайях примерно в 2018 году.

Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа было совершено покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что стрелки целились друг в друга, а не в Трампа. По данным издания, Трампу ничего не угрожало.

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#стрельба
#сша
#дональд трамп
#покушение
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Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для вторжения в Курскую область
Военнослужащий Аид: ВСУ воспользовались серьезными ЧВК для атаки Курской области
16 сентября 2024, 03:27

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для наступления на Курскую область как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), в том числе американскую Forward Observation Group (FOG), пишут «Известия».
«Да, в первый день они были, но это не просто иностранный или грузинский легионы, где служат поляки или грузины. Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», – сообщил он.

По словам российского военного, иностранным наемникам, привыкшим воевать в идеальных условиях, было обещано одно, но на деле вышло другое, и они оказались не готовы к такому бою.

По словам Аида, при наступлении на Курскую область ВСУ также использовали советскую и западную военную технику.

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#всу
#россия
#курская область
#украина
#военные
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Российский военные рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам
Военнослужащий Аид: ВСУ похищали людей, вывозили их из Курской области и убивали
16 сентября 2024, 02:50

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, как сообщают «Известия», заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно относятся к россиянам.
«Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Они человеческий облик давно потеряли. Но за содеянное им придется ответить», — рассказал российский военный.

По его словам, пленные украинские солдаты, с которыми он беседовал, утверждали, что были захвачены и мобилизованы на улице, а затем прошли подготовку в Германии или Великобритании. По его словам, большинство из них были переброшены с направления Авдеевки в Курскую область.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью наступления ВСУ на Курскую область переброску российских войск. Он также подчеркнул, что нападение на приграничный российский регион является опасной операцией.

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#всу
#украина
#россия
#курская область
#владимир зеленский
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Стала известна тактика ВСУ в Курской области
Аид: ВСУ поменяли ряд тактик в Курской области за четыре недели
16 сентября 2024, 02:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид раскрыл подробности тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, передают «Известия».
По словам Аида, в течение четырех недель ВСУ несколько раз меняли тактику, но в первый день наступления придерживались цветочной тактики.

«Вот линия обороны. Ты прощупываешь ее, ищешь участок, где тонко, и прорываешься», – отметил боец.

По словам собеседника издания, затем ВСУ перешли к тактике механизированного клина.

«В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй – 20, в третий – 13», – рассказал он.

В первый день, когда была применена тактика «гармошка», из штурмовой и интеграционной групп выжил только один человек, который попал в плен. То же самое повторилось и на второй день, заключил командир разведывательной роты.

Ранее российские военные заявили, что ВСУ использовали новую технику при наступлении в Курской области. Одной из особенностей поведения противника стало агрессивное использование инженерной техники и вхождение мобильных групп пехоты в густонаселенные районы.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#всу
#курская область
#вс рф
#россия
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В Секретной службе США поделились новыми данными о подозреваемом в покушении на Трампа
Секретная служба: агент открыл огонь по подозреваемому в стрельбе по Трампу
16 сентября 2024, 01:21

Фото: iStock/nixki

Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в гольф-клубе. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Незадолго до 14:00 (21:00 мск) сотрудники Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич. Мужчина находился рядом с территорией клуба.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были найдены два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

Президент Трамп сообщил, что стрельба произошла неподалеку.

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#дональд трамп
#покушение
#стрельба
#сша
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Задержание врио командира погибших Эрнеста и Гудвина опровергли
Соловьев опроверг задержание врио командира Злого при попытке бегства с СВО
15 сентября 2024, 23:33

Фото: istock/Thomasaf

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о задержании сотрудниками военной контрразведки полковника Игоря Пузика (позывной Злой), исполняющего обязанности командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии. Об этом он сообщил ​в своем Telegram-канале.
«Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности», – написал телеведущий.

Вечером 15 сентября в Telegram-канале «Два майора» появилось сообщение о том, что на границе с Луганской Народной Республикой (ЛНР) был захвачен Злой. Офицер якобы пытался бежать из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Он возглавлял подразделение, состоящее из погибших бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, операторов БПЛА и бойцов, переведенных в штурмовики из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в прикрытии наркоторговли в полку, воровстве и лжи.

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился провести расследование гибели Эрнеста и Гудвина. Он взял ход расследования под свой личный контроль.

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#задержание
#сво
#андрей белоусов
#лнр
#военные
#наркотики
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Стало известно о новой попытке покушения на Трампа
Reuters: на Трампа совершена новая попытка покушения в районе гольф-клуба
15 сентября 2024, 23:08

Фото: сайт Дональда Трампа

На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено очередное покушение, передает Reuters.
Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп находится в безопасности после стрельбы. Секретная служба отреагировала на стрельбу вблизи Трампа, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако, по данным источников New York Post, стреляли двое и целились друг в друга, а не в Трампа.

«Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», – подчеркивает издание.

Ранее Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо.

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#дональд трамп
#стрельба
#сша
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В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Наводнение в Мьянме унесло 113 жизней
15 сентября 2024, 21:35

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Жизни 113 человек унесло наводнение в Мьянме, которое вызвали последствия тайфуна «Яги». Об этом пишет издание Agence France-Presse, ссылаясь на официального представителя государственного административного республиканского совета Зо Мина Туна.
«По всей стране [в результате наводнения] 113 человек погибли, 64 пропали без вести и 14 получили ранения», — цитируют его журналисты.
По информации руководства Мьянмы, в результате затопления эвакуировано больше 320 тысяч человек. Спасатели ищут пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в столовой одного московского социального центра ветераны находятся под присмотром врачей.

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#мир
#наводнение
#смерть
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