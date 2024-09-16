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Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что члены американских и британских частных военных компаний (ЧВК), участвовавшие в атаках на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сбежали после недели боев. Его цитируют «Известия».
По словам бойца, именно «серьезные ЧВК» были на стороне ВСУ в Курской области. Например, FOG (американская ЧВК Forward Observation Group) и аналогичные компании из Великобритании.
Иностранные войска оставались в этом районе всего неделю. По словам Аида, им «обещали одно, а получилось другое».
В том же интервью офицер рассказал, что ВСУ использовали западную военную технику во время наступления на Курскую область. По его словам, у ВСУ также имелось советское оружие.
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«Но они отсюда дружно свалили», – отметил Аид.
Иностранные войска оставались в этом районе всего неделю. По словам Аида, им «обещали одно, а получилось другое».
В том же интервью офицер рассказал, что ВСУ использовали западную военную технику во время наступления на Курскую область. По его словам, у ВСУ также имелось советское оружие.
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Александр Климов