Фото: IStock/Olha Romaniuk
Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.
Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» в конце октября прошлого года, бойцы принесли присягу РФ и отправились на передовую.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.
«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации», — сказали военнопленные.
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» в конце октября прошлого года, бойцы принесли присягу РФ и отправились на передовую.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова