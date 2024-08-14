Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в эфире программы «Соловьев Live», что регион будет полностью восстановлен после разрушений, вызванных атаками ВСУ. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие сложности, область станет лучше, чем была ранее.