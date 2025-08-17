ФСБ опубликовала фото перехваченного дрона, летевшего к Смоленской АЭС

17 августа 2025, 19:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ФСБ России опубликовала фотографии перехваченного украинского ударного беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Снимки были распространены через Центр общественных связей ФСБ и опубликованы агентством ТАСС.