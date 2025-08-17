ФСБ опубликовала фото перехваченного дрона, летевшего к Смоленской АЭС
ФСБ России опубликовала фотографии перехваченного украинского ударного беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Снимки были распространены через Центр общественных связей ФСБ и опубликованы агентством ТАСС.
По информации ведомства, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в воскресенье успешно сорвали попытку удара по АЭС. Аппарат, идентифицированный как ударный дрон «Спис», был нейтрализован, его обломки обнаружены и задокументированы. На представленных фото видны остатки беспилотника, включая двигатель, элементы системы управления и, предположительно, боевую часть.
Специалисты уже приступили к анализу конструкции дрона. По оценке экспертов, его мощность могла нанести значительный ущерб инфраструктуре атомной станции, что создавало реальную угрозу радиационного заражения.
Попытку атаки прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что атаки на объекты ядерной энергетики представляют особую опасность, поскольку затрагивают радиацию. В районе расположения Смоленской АЭС наблюдается плотная застройка и, соответственно, большое количество людей.
Украина, по словам Колесника, в очередной раз подтвердила, что является террористическим государством.
В настоящее время специалисты ФСБ продолжают расследование инцидента.
