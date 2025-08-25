В ЕС назвали истинную причину удара ВСУ по Курской АЭС: «Украинские националисты в отчаянии»
Попытка удара по Курской атомной электростанции со стороны Украины свидетельствует о крайнем отчаянии киевских властей. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
В материале сказано, что нападение ВСУ на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. По мнению авторов публикации, Киев осознаёт неотвратимость крушения собственной государственности и действует всё более агрессивно и безрассудно.
Ранее, в воскресенье, пресс-служба Курской АЭС сообщила, что силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника в непосредственной близости от станции. Уточняется, что жертв и разрушений не зафиксировано, радиационный фон в норме.
Издание подчеркивает, что удары по объектам критической инфраструктуры, особенно ядерным, могут привести к катастрофическим последствиям и рассматриваются как свидетельство отсутствия стратегической перспективы у украинского руководства.
