В ЕС назвали истинную причину удара ВСУ по Курской АЭС: «Украинские националисты в отчаянии»

25 августа 2025, 21:18

JW: Украина атаковала Курскую АЭС от отчаяния

Фото: iStock/Nordroden

Попытка удара по Курской атомной электростанции со стороны Украины свидетельствует о крайнем отчаянии киевских властей. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.