В Забайкалье раскрыли причинившую более 5 млн руб ущерба майнинговую ферму
Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья остановили работу нелегальной майнинговой фермы, которая нанесла уранодобывающему предприятию значительный ущерб. Об этом пишет РИА Новости.
Энергоснабжение осуществлялось через несанкционированное подключение к электросетям «Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е. П. Славского». При этом потребление электроэнергии оставалось без учета, а фактические объемы значительно занижались.
Во время обысков правоохранители изъяли все оборудование, использовавшееся для незаконной деятельности. В результате инцидента возбуждено уголовное дело, и расследование продолжается.
