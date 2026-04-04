Выяснились подробности инцидента с залитым кровью парнем, которого нашли в центре Москвы
В центре Москвы на улице Солянка этой ночью произошёл конфликт, в результате которого пострадал один человек. Прибежавшая на шум свидетельница увидела окровавленного пострадавшего. Оказалось, что ему разбили лицо за выстрел из ракетницы, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее появилась информация, что неизвестный выстрелил в молодого человека, после чего очевидцы нашли парня лежащим на асфальте. Однако выяснились новые подробности — ситуация складывалась несколько иначе.
Согласно последним данным, пьяный мужчина вышел из московского бара и выстрелил в небо из сигнального пистолета. Прохожие увидели яркую красную вспышку и услышали грохот, который приняли за выстрел из боевого оружия.
На мужчину накинулись несколько человек. В ходе потасовки он получил несколько ударов по лицу и упал, вскоре его госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники МВД.
