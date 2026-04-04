Под Волгоградом задержали шестерых участников массовой драки
Полиция задержала шестерых участников массовой драки под Волгоградом. Об этом проинформировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Инцидент произошел вечером 1 апреля около 19:00 в торговом центре «Волгамолл» города Волжский. По информации полиции, в основе конфликта лежала личная неприязнь между молодыми людьми в возрасте от 18 до 23 лет.
Вскоре были задержаны шестеро участников происшествия. В отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Медицинская помощь никому не потребовалась. Все задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего расследования, добавили в ведомстве.
