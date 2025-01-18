Украинские школьники начали опасные игры в военкомов

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В одной из школ Киева дети устроили необычную и опасную игру, изображая сотрудников военкоматов. Как сообщает издание «Страна», во время перемены школьники пробовали применять друг на друге захваты шеи, что едва не привело к серьезным травмам.
Учитель одной из школ направил родителям сообщение, в котором попросил обсудить с детьми последствия таких игр. По его словам, школьники копировали действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые стали объектом обсуждений в украинском обществе.
На Украине методы мобилизации давно вызвали критику. В Telegram-каналах часто публикуются кадры, где сотрудники военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ получил в народе название «бусификация». Более того, слово стало настолько популярным, что было признано «словом года» онлайн-словарем украинского языка и сленга «Мыслово».
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«Уважаемые родители, поговорите с детьми о последствиях небезопасных игр. Сегодня во время перемены дети играли в ТЦК и выполняли захват рукой шеи так, что чуть не сломали нос», — гласило сообщение.
На Украине методы мобилизации давно вызвали критику. В Telegram-каналах часто публикуются кадры, где сотрудники военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ получил в народе название «бусификация». Более того, слово стало настолько популярным, что было признано «словом года» онлайн-словарем украинского языка и сленга «Мыслово».
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Мария Моисеева