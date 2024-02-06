Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области

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В Харькове и Харьковской области прогремели ряд взрывов, сообщают украинские издания «Зеркало недели» и «Харьков Life». Глава харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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