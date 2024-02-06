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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области

«Зеркало недели»: В Харькове прогремело несколько взрывов
06 февраля 2024, 03:56
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В Харькове и Харьковской области прогремели ряд взрывов, сообщают украинские издания «Зеркало недели» и «Харьков Life». Глава харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

При этом, как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Ракетную опасность объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области
06 февраля 2024, 02:31

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Станислав Красильников

Ракетную опасность объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Курской области Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — подчеркнул губернатор.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

UPD: Ракетную опасность на территории Курской области отменили спустя пять минут, сообщает ТАСС со ссылкой на Романа Старовойта.

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#курская область
#ракета
#опасность
#губернатор
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ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ
РЕН ТВ: Житель Камчатки задержан ФСБ за госизмену в пользу спецслужб Украины
06 февраля 2024, 01:57

Фото^ iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности задержала жителя Камчатки по подозрению в государственной измене и работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил 5 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно данным следствия, мужчина долгое время проживал на Украине и даже получил вид на жительство в этой стране. Сотрудничать с СБУ он решил по собственной инициативе.

В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денег за аренду квартиры он согласился предоставлять украинским спецслужбам информацию о работе Пограничной службы ФСБ, участниках специальной военной операции, а также другие данные о российской армии.

Все эти сведения подозреваемый собирал на территории Камчатского края, используя ​Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизменупри этом своих родственников и знакомых для помощи.

В конце ноября сообщалось, что в Крыму задержали украинского агента, который собирал данные о Росгвардии. Он оправлял украинским спецслужбам сведения о перемещениях государственной военной организации, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, предназначеные для обороны Крыма.


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#камчатка
#жители
#задержание
#украина
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Британский турист инсценировал своё похищение, чтобы вымогать деньги у семьи
06 февраля 2024, 01:33

Фото: iStock/Juleta_Martirosyan

Британский турист Иэн Робби Дэй из Портсмута инсценировал собственное похищение в Паттайе, чтобы вымогать деньги у собственной семьи. По данным тайской полиции, мужчина даже уговорил своих приятелей избить его, чтобы сделать фейковое преступление более правдоподобным. Об этом пишет издание Daily Star.
Полиция сообщила, что четыре человека, включая Иэна, были арестованы 26 января по обвинению в совместном хранении запрещенного огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков первой категории и превышении срока пребывания в Таиланде.

«Парень общался в iMessage и FaceTime со своими родственниками в Великобритании <...> Когда его семья больше не хотела его поддерживать, он инсценировал похищение, вот почему он это сделал <...> Он отправил фотографии, на которых на него напали, а затем, получив травмы, сфотографировал себя, выглядящего так, словно его избили. Его друзья били его и оставляли синяки на лице, затем он звонил своей семье по видеосвязи», — рассказал журналистам подполковник полиции Сорасак Саенгча, который ведет расследование в Центральном бюро расследований (CIB).

48-летний Иэн хотел продлить свой отпуск в печально известном месте для секс-туристов Паттайе на востоке Таиланда. Полицейские, к которым обратилась его перепуганная семья, отследили путь мужчины до отеля. Но когда правоохранители вошли в номер, то обнаружили Дэя принимающим наркотики во время двухдневного запоя с тремя другими иностранцами. Теперь все четверо будут депортированы с территории королевства.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.

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#туристы
#великобритания
#таиланд
#похищение
#фейки
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Самолет с Татьяной Тарасовой и другими знаменитыми тренерами попал в аварию
Аэропорт Саранска закрыли из-за самолета, выкатившегося за пределы полосы
05 февраля 2024, 22:27

Фото: istock / uatp2

В Саранске временно закрыли аэропорт на прием и вылет воздушных судов из-за выкатки самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Росавиацию.

«В понедельник, 5 февраля, в 20:34 в аэропорту Саранск самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 метров», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно, что на борту самолета находятся тренер Татьяна Тарасова и фигуристы.

По информации Телеграм-канала Mash, самолет повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8 в Карелии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#россия
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#авиакомпании
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Спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8
05 февраля 2024, 22:13

Фото : пресс-служба главы Республики Карелия

В Карелии спасатели нашла и извлекли из Онежского озера тело члена экипажа разбившегося вертолета Ми-8 МЧС. Об этом информирует пресс-служба Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики в соцсети «Вконтакте».

«В 21.16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолёта», — сообщили представители ведомства.
Напомним, вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже появилась информация, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья найдена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.

До этого стали известны возможные причины крушения вертолета Ми-8. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#погибший
#озеро
#вертолёт
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Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
05 февраля 2024, 21:36

Алексей Витвицкий

У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию. Об этом 5 февраля сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.

Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — сообщили в резиденции британских монархов.
Какая именно форма заболевания выявлена у короля, не уточняется. Известно, что речь не идет об опухоли простаты.

Карл III уже приступил к лечению.

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#болезнь
#заболевания
#великобритания
#рак
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Женщина продала квартиру участнику СВО и лишилась жилья и денег
В Екатеринбурге женщина продала квартиру военнослужащему и осталась без денег
05 февраля 2024, 21:18

Фото: istock / fizkes

Жительница Екатеринбурга продала квартиру участнику специальной военной операции и осталась без жилья и денег. Об этом сообщает портал Е1.
По данным издания, сделка по продаже квартиры была практически закрыта. Но по пути в банк военнослужащий вместе с риелтором попал в ДТП. В его машину влетел автобус с лопнувшим колесом. Мужчина погиб.

Оказалось, что право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю, но деньги от продажи недвижимости предыдущая владелица получить не успела. Оплата затянулась из-за нюансов оформления военной ипотеки, на которой настаивал военнослужащий.

По военной ипотеке нельзя рассчитываться через аккредитив, в отличие от других видов льготного кредитования. Документ должен подписать лично покупать, после чего деньги будут зачислены на счет продавца. Таким образом, женщина не получила денег, хотя сделка уже официально зарегистрирована в Росреестре.

Теперь екатеринбурженка собирается признавать сделку недействительной. Родственники покупателя не намерены препятствовать ей. Но, вероятнее всего, бывшей хозяйке придётся обращаться в суд.

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В Петербурге ветеринары спасают кота, которого мучили живодеры на кладбище
05 февраля 2024, 21:06

Фото: istock / Tanchic

В Санкт-Петербурге спасают кота Кардамона после издевательств живодеров на кладбище. Изверги ампутировали зверю все лапы, сейчас котик восстанавливается после операции по удалению конечностей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.

«1 февраля около 12.00 ко мне поступил звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, о том, что у них на территории появился котик в плохом состоянии. Около 15.00 я его забрала, уже дома при осмотре обнаружила, что у кота повреждены лапы», — поделилась Прибыш.
Начальник приюта рассказала, что коту перевязали лапы на длительное время, из-за чего начался некроз. Животное было сильно истощено и обезвожено.

«Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться. Надеемся, что он со всем справится», - добавила Прибыш.
По факту жестокого обращения с животным написано заявление в полицию.

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Кортеж главы Крыма Аксёнова был целью теракта, готовящегося по заданию Киева
05 февраля 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Кортеж главы Крыма Сергея Аксёнова был целью задержанных террористов, действовавших по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое арестованных являются супругами. Всего сотрудниками ФСБ были арестованы три россиянина, планировавшие совершение теракта по заданию украинских спецслужб.

В отношении террористов возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ведомстве добавили, что трое россиян арестованы на два месяца.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#крым
#сергей аксёнов
#фсб
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