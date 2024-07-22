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Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя

22 июля 2024, 14:55

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Ракетчики ВС РФ поразили очередную установку РСЗО HIMARS ракетой «Искандер». Данная система у ВСУ использовалась для обстрела российских городов. Об этом сообщае «Российская газета».
Уточняется, что в боевики ВСУ прятали РСЗО HIMARS в деревне Новопетровка под Николаевом. Разведка ВС РФ выявила местонахождение установки и передала координаты расчетам «Искандер».

В результате поражения вражеской установки в деревне Новопетровка начался пожар. Согласно информации источника, также были уничтожены минимум десять солдат украинской армии.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Не заслуживают жизни»: Военэксперт рассказал, как ВСУ расстреливают своих мирных жителей
Военэксперт Живов: РФ не может спасти украинских беженцев от расстрела
22 июля 2024, 14:59

Фото: istock /reflection_art

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие жестокие меры применяются для того, чтобы запугать народ и добиться покорности.

«Чтобы люди оставались на тех территориях, что занимают ВСУ. Они заранее давным-давно записали всех людей, которые переходят на сторону России в «нелюди». С их точки зрения люди автоматически лишаются своих гражданских прав и права на жизнь. Украинцы существует в нарративе бескомпромиссной войны за существование своей идентичности, и всякий, кто готов сменить идентичность на общую русскую, автоматически становится врагом Украины и с точки зрения украинских властей, спецслужб и военнослужащих не заслуживает жизни», — объяснил эксперт.

Военный блогер рассказал, что единственная помощь России в этой ситуации — впускать жителей Украины на свою территорию.

«Если человек смог выбраться, он приезжает в аэропорт Шереметьево, где проходит соответствующую фильтрацию на предмет благонадежности. Мы никаким образом не можем помочь людям покинуть территорию Украины, это за пределами юрисдикции. В данном случае единственная наша помощь — впускать таких людей на территорию РФ. Для граждан Украины нет никаких особых условий, которые они бы получали здесь. Можно попробовать оформить статус беженцев, но это определенная политическая волокита», — заключил собеседник.

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Подпольщик Лебедев: ВС РФ помешали ротации ВСУ в сторону Волчанска
22 июля 2024, 14:33

Фото: istockphoto/aapsky

Ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска пресекли российские военнослужащие. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВС РФ применили ракету.
«По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета», — прокомментировал Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что по информации участников харьковского сопротивления, ударили по ж/д ветке от Южного вокзала до населенного пункта Новоселовка, а потом была детонация.

В район взрыва направляются медики. Лебедев подчеркнул, что удар наносился в ночное время.

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#сво
#всу
#вс рф
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ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
«Изнанка»: ВС России атаковали пункт дислокации ВСУ фугасной авиабомбой
22 июля 2024, 13:18

Фото: iStock/Kamila Kozio

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000. Об этом пишет Telegram-канал «‎Изнанка».
Боевики ВСУ пытались укрыться в одном из домов в населенном пункте Липцы Харьковской области.

«Но забыли о том, что в небе активно работают российские «птицы-разведчики», — отмечает автор поста.

В результате под прицельный бомбовый удар военных ВС РФ попали около 50 бойцов Вооруженных сил Украины, а также бронеавтомобиль и три пикапа.


ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Пушилин: российские войска ежедневно освобождают новые дома в Красногоровке
22 июля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки. Пушилин отметил, что бои еще продолжаются, поскольку враг сопротивляется, однако ежедневно освобождаются новые части Красногоровки.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. По его словам, Украина продолжит терять свои города и населенные пункты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одесской области прогремели взрывы
22 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / RamonCast

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели».
На фоне взрывов, происходящих в регионе, была объявлена воздушная тревога. Издание «Страна» опубликовало фотографию столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва.

«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал всех жителей и гостей региона укрыться в убежищах до отмены воздушной тревоги. В 10:15 по московскому времени тревогу отменили», — сообщили в издании.

Министерство обороны России подчёркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Последний взрыв в Одессе произошёл вечером 18 июля. Тогда в городе также объявили воздушную тревогу.

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Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР
«ЗВЕЗДА»: штурмовики группировки «Восток» передвигаются на багги и мотоциклах
22 июля 2024, 12:00

Фото: iStock/IherPhoto

Опубликованы новые кадры штурма села Урожайное в ДНР. Мотострелки и танкисты из Бурятии первыми проламывали оборону. Об этом пишет телеканал «ЗВЕЗДА».
Сообщается, что целое отделение пехоты Вооруженных сил Украины сдалось в плен.

По словам штурмовика с позывным Шкет, FPV-дроны не дремлют.

«Это тяжело, когда ты заезжаешь, дроны тебя видят, позицию, и по тебе работает сразу все, что есть там», — поделился военный.

Заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар рассказал, что боевики ВСУ применяют в основном FPV-дроны. Он добавил, что больше воевать они ничем не умеет.

Источник уточняет, что штурмовики танкового соединения группировки «Восток» используют багги и кроссовые мотоциклы. Скорость настолько высока, что боевики ВСУ не успевают поднимать ударные дроны в небо, а также навести артиллерию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы ВС РФ освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике 14 июля. Было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии.

Ранее пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как Чехия хочет помочь Украине
СТК: Чехия ищет деньги на помощь Украине боеприпасами в 2025 году
22 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Roman Mykhalchuk

Чехия ищет деньги, чтобы помочь Украине боеприпасами в 2025 году. Как заявил глава чешского МИДа Ян Липавский агентству СТК, Ппага поможет киевскому режиму 100 тысячами боеприпасов в июле и в августе, а с осени ускорит поставки.
«Сейчас мы ищем финансирование для закупки дополнительных боеприпасов, чтобы мы могли продолжать реализацию инициативы в 2025 году», — сказал дипломат перед встречей руководителей МИД государств Евросоюза в Брюсселе.

Такое же заявление делал и чешский президент Петр Павел. По словам лидера Чехии, объем ежемесячных поставок боеприпасов возрастет с 50 тысяч до 80-100 тысяч.

Россия заявляла, что оружейные поставки только затягивают конфликт на Украине. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российских войск.

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«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм
Пленный Кожемяко: командование ВСУ скрывало от солдат, что их отправят на штурм
22 июля 2024, 11:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях. Видео разговора опубликовало Минобороны РФ.
По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону.

«Мы когда заходили туда, бой уже был. Там бригада «Хартия» была, и нас к ним прикомандировали, как помощников, получается. Окопался сколько мог, по колено, может, меньше, потому что пули над головой свистят, особо не покопаешь, огонь был со всех сторон», — поделился он.

Кожемяко добавил, что подразделение попало в окружение военных ВС РФ. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
Репке: за неделю ВСУ потеряли несколько деревень и десятки километров территории
22 июля 2024, 11:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории.
Репке задался вопросом, есть ли те, кто знает, как Украина планирует снизить скорость потери своих территорий. Примечательно, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинской армии и высокие потери.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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