Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Ракетчики ВС РФ поразили очередную установку РСЗО HIMARS ракетой «Искандер». Данная система у ВСУ использовалась для обстрела российских городов. Об этом сообщае «Российская газета».
Уточняется, что в боевики ВСУ прятали РСЗО HIMARS в деревне Новопетровка под Николаевом. Разведка ВС РФ выявила местонахождение установки и передала координаты расчетам «Искандер».
В результате поражения вражеской установки в деревне Новопетровка начался пожар. Согласно информации источника, также были уничтожены минимум десять солдат украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В результате поражения вражеской установки в деревне Новопетровка начался пожар. Согласно информации источника, также были уничтожены минимум десять солдат украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова