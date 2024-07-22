В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

Фото: istock / Distortion Media
В Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского беспилотника поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил Телеграм-канал оперативного штаба по региону.
«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сказано в сообщении.Согласно сведениям оперштаба, на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на 22 июля дроны ВСУ два раза пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что никто не пострадал. Утром сообщалось о второй серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
Зеленский сделал заявление о ситуации в ВСУ
Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО
Алина Юрчак