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В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

Оперштаб: из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Туапсе возник пожар
22 июля 2024, 08:12
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

В Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского беспилотника поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил Телеграм-канал оперативного штаба по региону.
«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сказано в сообщении.
Согласно сведениям оперштаба, на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.



В ночь на 22 июля дроны ВСУ два раза пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что никто не пострадал. Утром сообщалось о второй серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
22 июля 2024, 07:14

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — отметил украинский президент.

Patriot — американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) средней дальности. РЛС может одновременно сопровождать не менее 50 целей и наводить не менее 5 ракет.

Ранее глава киевского режима говорил, что системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Он указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot дорогие, а для противодействия российским военным их может понадобиться сотни.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
22 июля 2024, 05:04

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов потребовал вернуть ему автомобили Nissan и BMW после снятия судимости за участие в СВО, передает «Коммерсантъ».
Имущество Бекмурадова, который на момент ареста был в звании майора, конфисковали в 2016 году. Среди них были два внедорожника Nissan Patrol и BMW 730, а также различная валюта. В итоге военного приговорили к 15 годам лишения свободы по двум статьям, но после начала специальной военной операции (СВО) он подписал контракт с Министерством обороны. Его судимость была погашена, а сам он был награжден медалью «За отвагу».

На момент подписания контракта с Министерством обороны Бекмурадов находился в колонии строгого режима в Липецке. Оттуда вместе с ним на фронт отправились другие заключенные, которые вошли в состав его штурмового отряда. Соединение приняло участие в боевых действиях в Херсонской области.

Адвокаты Бекмурадова попросили Генеральную прокуратуру прояснить судьбу денег и автомобилей, которыми военный хотел пользоваться в зоне СВО.

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Зеленский сделал заявление о ситуации в ВСУ
Зеленский признал, что ситуация на фронте усугубилась для ВСУ из-за потерь
21 июля 2024, 20:57

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ситуация на фронте усугубляется для боевиков ВСУ с каждым днем из-за потерь. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский телеканалу BBC.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский.

Вместе с тем политик не назвал точные потери, и не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинские военные еще могут держаться в сложившейся обстановке.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным при том, что на Украине до сих пор действует соответствующий запрет. В Госдуме заявления бывшего президента Украины, чей срок закончился 20 мая, посчитали игрой для публики Запада.

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#новости
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Журавлев: слова Зеленского о переговорах с РФ являются игрой на западную публику
21 июля 2024, 20:33

Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что украинский лидер хочет таким образом якобы показать свое стремление к миру.
Депутат пояснил, что Зеленский находится в безвыходной ситуации, где его президентский срок истек, а в США может стать президентом Дональд Трамп, который «перекроет ему кислород».

Журавлев также добавил, что дальнейшую судьбу Украины будут решать уже без Владимира Зеленского.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне заявлял, что Запад вряд ли оставит в живых Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер так сильно погряз в откатах от поставок военной техники и боеприпасов, а также в разведывательные сети НАТО, что не позволяет ему оставаться в живых после замены на другого политика.

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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
21 июля 2024, 19:44

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков ВСУ и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировала российская армия. Об этом доложили в Минобороны. Там уточнили, что ВС РФ поразили предприятие, относящееся к военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также технику и живую силу украинских неонацистов в 133 районах.
До этого сообщалось, что Россия освободила Розовку в ЛНР и населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Перед этим в российском оборонном ведомстве демонстрировали кадры боевой работы ВС РФ по эшелонам ВСУ под Харьковом. Вместе с живой силой в количестве до 240 боевиков были уничтожены американская и канадская техника.

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#новости
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#вс рф
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Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО
Shot: турист из КНР в Чите стал плести маскировочные сети для солдат СВО
21 июля 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Маскировочные сети для бойцов спецоперации начал плести турист из КНР Сюн Чженлунь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Молодой человек рассказал, что, путешествуя по РФ, занимается добрыми делами. К примеру, в Амурской области в поселке Магдагачи 26-летний китаец помогал в реставрации храма, а маскировочные сети плел в Чите. В дальнейшем их на передовую доставляют добровольцы Народного фронта.
По информации источника, чтобы общаться с россиянами, Сюн Чженлунь пользуется онлайн-переводчиком.

«Помогая другим, я улучшил себя», — сказал турист.

Как сообщалось в феврале, турпоток из стран Востока в РФ резко подрос в этом году. Таким образом в январе больше всего гостей прибыло из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток туристов увеличился в два с половиной раза.

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#новости
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Эксперт Дандыкин сообщил о важном значении Нью-Йорка на Донецком направлении
21 июля 2024, 18:48

Фото: istockphoto/zabelin

Посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике имеет важное значение на этом направлении. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» специалист охарактеризовал положение дел на этом участке фронта. Он отметил, что под Нью-Йорком идут упорные бои, но положение ВСУ крайне тяжёлое, так как они фактически попали в окружение. По мнению эксперта, украинским частям пора отступать, но оговорился, что отступление ВСУ, если вспомнить Авдеевку, часто превращается в бегство, когда брошенными оказываются раненые, оружие и боевая техника.

Дандыкин также отметил, что такое положение для ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком. В похожую ситуацию украинские войска попали и в районе Красногоровки, и ближе к Угледару. То есть, они либо в окружении, либо близки к тому, чтобы там оказаться, заключил эксперт.

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#эксперт
#оружие
#техника
#всу
#нью-йорк
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Офицер США Дэвис предрёк Украине ещё большие людские и территориальные потери
21 июля 2024, 16:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В случае продолжения конфликта Вооружённые силы Украины (ВСУ) неизбежно понесут ещё большие людские потери. Кроме того, страна потеряет и другие территории.
Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deev Dive он напрямую обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Вы не можете победить. И люди вашей страны будут умирать в большем количестве», — сказал отставной военный.

Дэвис также добавил, что будет увеличиваться разрушенных украинских городов, как будет расти количество территорий, которых лишится Киев. Американский офицер подчеркнул, что ВСУ из-за безнадёжного положения на фронте ожидает развал, а Зеленский не хочет делать то единственное, что сделать в сложившейся ситуации необходимо.

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Нетипичное утро: как котенок «украл» шлем бойца СВО
Котенок украл шлем челябинского бойца СВО
21 июля 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Котенок «украл» шлем у бойца спецоперации из Челябинска. Как сообщает URA.RU, приблудившееся животное залезло под защиту и бегало в ней по блиндажу.
«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

Он добавил, что обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных. Теперь ее учат порядку, а также точить когти в положенном месте.

Кроме того, «Народный фронт» отправил военным необходимое снаряжение, а именно, генератор, тепловизор и масксети.

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