Украинские военкомы пытались выкрасть цыган, но столкнулись с сопротивлением табора

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В Закарпатской области Украины военкомы попытались выкрасть двух мужчин из цыганского табора, но столкнулись с сопротивлением, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, сотрудники ТЦК (так теперь называются военкоматы на Украине) ночью приехали в закарпатское село Онок и попытались силой забрать из цыганского табора двоих мужчин.
Осуществить похищение у ТЦКшников не вышло — на них накинулся весь табор, преградив дорогу машине военкомов и сломав ворота. Люди были возмущены, что сотрудники ведомства действуют такими варварскими методами, вместо того, чтобы просто прислать призывникам повестку.
Военкомы, в ответ на бунт цыган, открыли стрельбу в воздух и кинули в толпу светошумовую гранату.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало с двумя отбитыми у военкомов мужчинами — не известно.
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Осуществить похищение у ТЦКшников не вышло — на них накинулся весь табор, преградив дорогу машине военкомов и сломав ворота. Люди были возмущены, что сотрудники ведомства действуют такими варварскими методами, вместо того, чтобы просто прислать призывникам повестку.
Военкомы, в ответ на бунт цыган, открыли стрельбу в воздух и кинули в толпу светошумовую гранату.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало с двумя отбитыми у военкомов мужчинами — не известно.
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Евгения Парфентьева