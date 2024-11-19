Украинский агент признался в убийстве офицера ЧФ Транковского по заданию Киева

Фото: iStock/BrianAJackson
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что был завербован СБУ, чтобы убить высокопоставленного российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса преступника, опубликованное ФСБ.
«В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь», — рассказал задержанный.Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
Читайте также:
СБУ заявила о причастности к убийству российского военного в Севастополе
Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины
Звонок для взрыва СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за границы
Элина Позднякова