Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Донецке
Многоквартирный дом в Донецке получил повреждения в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
По его словам, беспилотник ударил по третьему этажу здания, после чего начался пожар. Пострадали несколько квартир и один мирный житель. На месте происшествия обнаружили обломки БПЛА и части его двигателя.
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Очевидцы утверждают, что раненого человека увезла карета скорой помощи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: