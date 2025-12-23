23 декабря 2025, 23:59

РИА Новости: украинский беспилотник ударил по жилому дому в Донецке

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Многоквартирный дом в Донецке получил повреждения в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.