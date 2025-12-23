Трагические последствия атаки ВСУ назвал губернатор Белгородской области

23 декабря 2025, 19:26

Гладков: трое мужчин погибли и один пострадал при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три человека погибли и один пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.