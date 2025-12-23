Трагические последствия атаки ВСУ назвал губернатор Белгородской области
Три человека погибли и один пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла недалеко от села Грушевка в Волоконовском округе. При ударе FPV-дрона по машине погибли трое мужчин. Их личности удалось установить лишь на следующий день.
Четвертый мужчина, так же находившийся в салоне, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Автомобиль полностью уничтожен огнем. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Накануне он сообщал, что при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя — двое мужчин и одна женщина.
Читайте также: