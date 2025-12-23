Удары ВСУ по Белгородской области привели к новым жертвам

23 декабря 2025, 22:35

В Белгородской области при атаке ВСУ один человек погиб и трое пострадали

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.