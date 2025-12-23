Удары ВСУ по Белгородской области привели к новым жертвам
В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского района беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Обоих госпитализировали. Один из них был в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Второй получил осколочные ранения лица, рук, ног и грудной клетки.
Кроме того, в городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик — у них диагностировали минно-взрывные травмы. После оказания первой помощи их транспортируют в медучреждение Белгорода.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также отметил, что атакам подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека, еще один пострадал.
