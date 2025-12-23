Достижения.рф

Удары ВСУ по Белгородской области привели к новым жертвам

В Белгородской области при атаке ВСУ один человек погиб и трое пострадали
В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



В селе Новая Таволжанка Шебекинского района беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Обоих госпитализировали. Один из них был в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Второй получил осколочные ранения лица, рук, ног и грудной клетки.

Кроме того, в городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик — у них диагностировали минно-взрывные травмы. После оказания первой помощи их транспортируют в медучреждение Белгорода.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также отметил, что атакам подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека, еще один пострадал.

