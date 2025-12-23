23 декабря 2025, 23:53

Вассерман: В гибели финских оленей виноват киевский режим

Фото: iStock/Caroline Oldin

Популяция северных оленей в Финляндии сократилась не из-за российских волков, а из-за естественных природных процессов. Подробнее объяснил депутат Госдумы, публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман.





Напомним, в Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Считается, что это произошло из-за российских волков, которые якобы пересекают границу и нападают на стада. CNN пишет, что ранее россияне активно охотились на этих животных, однако сейчас многие отправились на фронт.



Вассерман иронично отметил, что само существование России многим не нравится. Однако «это не наша вина, а их беда». Он также отметил, что не знает точное число российских охотников, отправившихся на спецоперацию.





«В гибели финских оленей виноват киевский режим, из-за которого нашим охотникам приходится не волков убивать, а Родину защищать. Но всё-таки вряд ли этих охотников так много ушло охотиться на нацистов, что на других хищников их уже не хватает. Полагаю, что скорее дело в каких-то природных обстоятельствах», — сказал Вассерман в разговоре с Life.ru.

«А если кто-то пытается объяснить естественные природные процессы неестественными причинами, он показывает разве что, что мозги у него вывихнуты неестественно», — заключил Вассерман.