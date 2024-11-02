Украинский беженец изнасиловал беременную соотечественницу в Берлине

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В Берлине под суд попал украинский беженец из Харькова, который изнасиловал беременную гражданку Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, беженец приставил нож к горлу 25-летней украинки, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности и изнасиловал ее. После этого он ограбил ее и сбежал в Польшу, где его задержали и экстрадировали в Германию.
На суде мужчина признал вину, заявив, что вел себя как животное. Приговор вынесут 22 ноября. Ему грозит пять лет лишения свободы, однако по истечению половины срока, его могут отправить депортировать на Украину.
Тем временем девушка уже родила здорового малыша.
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На суде мужчина признал вину, заявив, что вел себя как животное. Приговор вынесут 22 ноября. Ему грозит пять лет лишения свободы, однако по истечению половины срока, его могут отправить депортировать на Украину.
Тем временем девушка уже родила здорового малыша.
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Элина Позднякова