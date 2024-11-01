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В Мытищах учитель физкультуры растлил 15-летнего подростка

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Мытищах учитель физкультуры растлил 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что педагог знал, что парень не достиг 16-летнего возраста. Также позднее выяснилось, что подросток состоит на учёте в местном психоневрологическом диспансере с подозрением на психическое расстройство.

Учителя задержали. В его отношении возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.



Ранее в этот день сообщалось, что 27-летнюю учительницу осудили за совращение 15-летнего школьника.

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Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
01 ноября 2024, 13:59

Фото: istock / Tero Vesalainen

В 2017 году ивановского грабителя и убийцу Андрея Сиднева, отсидевшего 16 лет строго режима за ряд особо опасных преступлений, освободили под давлением СМИ.
Мужчина был известен как юрист «Стоп-киднеппинга» и АНО «Защитники детства», даже появлялся с интервью на федеральных каналах. Однако в 2021 году преступник вновь оказался на скамье подсудимых. В материале «Радио 1» расскажем о повороте судьбы разрекламированного в российских информагентствах негодяя.

Журналист-бандит

Андрей Сиднев родился в Иваново в семье сотрудника уголовного розыска. Мужчина мог стать журналистом после окончания ВУЗа, в студенческие годы писал криминальные заметки в местных изданиях. Вскоре станет известно, что в хронике он вещал про ограбления группировки, в которой сам и состоял.

Сиднев был задержан в числе бандитов за убийство молодой девушки, дочери заместителя директора Яковлевского льнокомбината Светланы Турусовой. Знакомство произошло после объявления в газете «Хронометр», где и трудился начинающий журналист.

Девушку затащили в машину, увезли в лес и расправились из-за драгоценностей. В другом эпизоде Сиднев связал 7-летнего мальчика, находившегося одного дома, и ограбил квартиру. В 2002 году 20-летний Сиднев был осужден за убийство и вооруженный разбой в составе группы сроком на 18 лет.

В местах отбывания наказания ивановец старался не терять связь с волей. Когда в тюрьмах появились мобильные телефоны, а однокурсницы начали работать в московских СМИ и на ТВ, стали появляться материалы о том, что Сиднева оговорили подельники.

В 2007 году Сиднев женился на одной из журналисток, которая впоследствии отправляла ему передачи и помогала в обучении на юриста по видеосвязи.

Выпустили раньше под давлением СМИ

В 2012 году в сети появилась серия статей с уже отсидевшими членами ивановской банды. Утверждалось, что они оговорили убийцу. Статьи в столичном издании про «хорошего» журналиста так надоели ФСИН и судам, что Сиднева выпустили в 2017 году по УДО на 2 года раньше положенного срока.
Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Затем после рождения ребенка от законной жены он ушел к другой женщине, чтобы и ей подарить наследника.

Повлияла на освобождение убийцы помощника депутата Екатерина Шумякина. Будучи бывшим сотрудником угрозыска полиции Москвы, она давала Сидневу на суде положительные характеристики и обещала помочь с трудоустройством в компанию, директором которой тогда была.

Когда Сиднев освободился, Шумякина стала соорганизатором движения «Стоп-киднеппинг», которое после серии разоблачающих статей в «КП» переименуют в АНО «Защитники детства».

В организации Сидневу досталась роль боевого нападающего, силой отбирающего детей у разведенных мужчин.

«Защитники детства»

Дополнительную «известность» Сиднев обрёл после нападения в составе группы на жителя Московской области Роберта Голубкова. Он силой отобрал у него маленького сына и незаконно вывез в Израиль через Белоруссию.
Фото: istock / Dejan Markovic

Чтобы вернуть ребенка через израильские и российские суды, юристу Наталье Кувшинниковой понадобился практически год.

Как утверждает Кувшинникова, есть как минимум 15 распавшихся семей, где работу правоохранителей, психологов и приставов обнулил «бесплатный» юрист Сиднев. Он внушал женщинам, что им нужно продать все имущество, чтобы на вырученные деньги судиться с отцами детей. Выгодные для таких юристов бракоразводные процессы могут длиться годами. Если отцы не отказывались от детей, фабриковались дела о похищении и даже педофилии.

«При помощи лоббистов дело спустили из СК в полицию, где оно просто валялось почти год. Как все мне говорили: «Не для того его скинули, чтобы расследовать, а для того, чтобы похоронить». И получилось, что за безнаказанностью последовала вседозволенность — Сиднев продолжал незаконно силовыми методами отбирать детей», — отмечает юрист.
Издание «КП» смогло выяснить подробности задержания Сиднева в Карелии. Так, разведенная гражданка РФ вышла замуж на украинца и уехала к нему с сыном. Дети нового отчима стали издеваться над русским ребенком. В какой-то момент мальчик не захотел возвращаться на Украину, и даже психологи не смогли его переубедить. Затем женщина обратилась в АНО «Защитники детства». Организация начала с теста ДНК, который опроверг отцовство экс-мужа.

В итоге суд принял решение передать опеку над ребенком его бабушке по матери, которая проживает в Сегеже и не общается с непутевой дочерью.

В Сегежу Сиднев явился на белом затонированном авто со столичными номерами. За рулем сидела его подруга, рядом — мать ребенка. Сиднев похитил мальчика и затащил в машину, что попало на камеры видеонаблюдения.

Фото: istock / All the rights for presented photos are my own.

Силовики догнали авто за городом и вызволили ребенка. Школьник спрятался за полицейскими и умолял спасти от горе-матери. На женщину возбудили уголовное дело «самоуправство», после чего она скрылась за границей.

Пистолет для ребенка?

Сиднев отправился под арест по статье «похищение человека» и «незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия». В ходе дачи показаний преступник заявил, что к поручениям АНО «Защитники детства» всегда относился серьезно, но подозревал, что могут «возникнуть проблемы», для чего еще в Москве приобрел у неизвестного пистолет Макарова, 2 магазина и 20 патронов. Кроме того, с собой на дело бывший сиделец взял маску с прорезями для глаз и глушитель к пистолету.

Как считает Кувшинникова, ребенку и его бабушке очень повезло. Мальчика собирались напоить снотворным и «отвезти на освидетельствование в институт Сербского, а оттуда вывезти со справкой душевнобольного на Украину, как когда-то Родиона Голубкова в Израиль».

Женщина считает, что закон нуждается в четко прописанных ограничениях, которые запрещали бы НКО и АНО заниматься бракоразводными процессами и защитой прав детей.

«Иначе такие вот общественники будут дальше собирать возле себя таких вышедших из тюрьмы людей и толкать их на новые преступления, как это произошло с Сидневым. А сами будут получать гранты», — отметила юрист, демонтируя десятки дел своих подзащитных.

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Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в Люберцах
01 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/grafoto

Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах. Злоумышленника ищут. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, все случилось вечером 31 октября. Неизвестный мужчина подошел к зданию военного комиссариата на Октябрьском проспекте в Люберцах и положил на подоконник коробку, которая была завернута в тряпку, пропитанную жидкостью для розжига. После этого злоумышленник поджег предмет и быстро скрылся.

В результате поджога полностью выгорела оконная рама. Однако на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые не дали огню распространиться.

В настоящее время эксперты выясняют, что именно находилось в коробке. Преступника ищут. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте.

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#пожарные
#эксперты
#мужчина
#происшествия
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Суд в Перми не счёл слово «овца» оскорбительным
01 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/N-sky

Пермский городской суд решил, что слово «овца», высказанное в отношении человека, не является оскорблением. Соответствующий прецедент зафиксирован в официальном судебном постановлении.
Началось всё с того, что в Перми поссорились две местные жительницы, причём закадычные подруги, передаёт телеграм-канал Mash. В процессе перебранки одна женщина презрительно назвала оппонентку «овцой». Та сочла это сравнение с парнокопытным полорогим животным оскорбительным и решила наказать обидчицу через суд. Сумма иска за оскорбление и унижение составила 20 тысяч рублей.

Разбирательство длилось около месяца. По его итогам суд постановил, что в данном случае слово «овца» выступает в качестве оценочного суждения. В ходе процесса и прений сторон была приведена ссылка на толковый словарь, где овца является жвачным парнокопытным млекопитающим семейства полорогих, а в переносном смысле так называют человека, сбившегося с пути.

Была приобщена к делу и ссылка на словарь бранных слов и выражений, в котором слово «овца» не фигурирует. В итоге в удовлетворении иска было отказано, никакой компенсации обиженная женщина не получила. Помирились ли в после суда подруги, осталось неизвестным.

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#суд
#женщина
#словарь
#компенсации
#овцы
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Отец жестоко избил собственного 14-летнего сына в Санкт-Петербурге
Отец сломал ребра 14-летнему сыну в Санкт-Петербурге
01 ноября 2024, 13:17

Фото: iStock/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге отец сломал ребра своему 14-летнему сыну. Об этом сообщает портал 78.ru.
Согласно сообщению, мужчина сильно избил подростка. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом 10 ребра. Кроме того, у пострадавшего подростка обнаружили ушибы в области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.

Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с 11-летним сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.


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#избиение
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СК возбудил дело на боевиков ВСУ, взорвавших монастырь в Курской области
01 ноября 2024, 13:08

Фото: iStock/blinow61

В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые в конце октября текущего года с помощью беспилотника подорвали Курский Троицкий женский монастырь в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области.
Тогда, по данным ведомства, погибли два мирных жителя. Кроме того, взрыв уничтожил жилые сооружения.

«ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "теракт", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, украинские боевики обвиняются в незаконном пресечении российской границе и применении насилия в отношении представителей власти и других преступлениях, совершенных в курском приграничье.

В ведомстве подчеркнули, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

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#покушение
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Жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на свою дочь
01 ноября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/SbytovaMN

В Калужской области местная жительница продала мигранту отцовские права на свою дочь. Обретение наследницы обошлось иностранному гражданину сравнительно недорого — в 30 тысяч рублей.
В марте 2024 года в Жуковском районе региона ЗАГС зарегистрировал гражданина иностранного государства в качестве отца несовершеннолетней девочки, сообщает объединённая пресс-служба судов Калужской области. Была сделана соответствующая актовая запись, выписано новое свидетельство о рождении. Однако позже выяснилось, что мигрант не имеет никакого отношения к рождению ребёнка, а «пара» в первый и последний раз в жизни увиделась в ЗАГСе перед заключением сделки.

Фигуранты признались, что отцовство по сути является фиктивным, оба действовали в корыстных целях, манипулируя ребёнком. Мигрант рассчитывал через удочерение девочки получить российское гражданство по упрощённой схеме. А женщина за продажу прав на дочь назвала свою цену — 30 тысяч рублей. Суд признал недействительным факт установления отцовства. Соответствующая актовая запись была аннулирована.

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#запись
#сделки
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В Санкт-Петербурге мигрант пытался отобрать квартиру у пенсионеров
01 ноября 2024, 12:16

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

В Санкт-Петербурге мигрант пытался незаконно завладеть квартирой пожилых местных жителей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил региональному управлению ведомства возбудить по данному факту уголовное дело.
О том, что гражданин Таджикистана пытается отобрать жилплощадь у пожилой семейной пары, правоохранителям стало известно в процессе ежедневного мониторинга социальных сетей и прочих ресурсов интернета. Следователи Северной столицы уже организовали проверку по данному факту.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении иностранца, лично наблюдать за ходом расследования и докладывать ему о процессе следствия и установленных обстоятельствах произошедшего.

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#бастрыкин
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Двое неизвестных напали с битами на иркутского депутата Куранова
01 ноября 2024, 12:10

Фото: iStock/ LightFieldStudios

В Ангарске два молодых человека набросились с битами на иркутского депутата Александра Куранова.
Депутат подходил к подъезду своего дома, и на него напали двое неизвестных, вооружённых бейсбольными битами. Они несколько раз ударили по голове Александра Куранова, пока он не упал на землю. Проходящие мимо люди остановили нападавших, сообщает РЕН ТВ в своём Телеграм-канале.

Представитель власти не смог разглядеть злоумышленников, но он уверен, что это было заказное преступление. Депутат также отметил, что напали на него взрослые крепкие граждане. В настоящее время потерпевший чувствует себя лучше. Куранов поделился, что похожие происшествия с ним уже случались. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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В Крыму осудили агента СБУ из Чехии за попытку подрыва автомобиля с бойцом ВС РФ
Суд дал 14 лет жителю Чехии за попытку подрыва авто с военным по заданию СБУ
01 ноября 2024, 11:14

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Крыму приговорили к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался подорвать автомобиль с российским военным в Джанкое. Об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Чехии, имеющему гражданство Украины, за работу на СБУ. Помимо срока он получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении покушения на убийство, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовлении взрывных устройств.

Версия следствия гласит, что СБУ разработала план ликвидации экс-военного ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России перешёл в ряды ВС РФ. Для Для совершения этого преступления был привлечён житель Чехии, имеющий гражданство Украины и временно проживающий в Симферополе.

23 сентября 2023 года исполнитель установил на дно автомобиля военного взрывное устройство и дистанционно запустил его. Однако реализовать план ему не удалось благодаря оперативным действиям российских силовиков, которые задержали его.

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