Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В Мытищах учитель физкультуры растлил 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что педагог знал, что парень не достиг 16-летнего возраста. Также позднее выяснилось, что подросток состоит на учёте в местном психоневрологическом диспансере с подозрением на психическое расстройство.
Учителя задержали. В его отношении возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Ранее в этот день сообщалось, что 27-летнюю учительницу осудили за совращение 15-летнего школьника.
Читайте также:
В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП
10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов
Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её
Учителя задержали. В его отношении возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Ранее в этот день сообщалось, что 27-летнюю учительницу осудили за совращение 15-летнего школьника.
Читайте также:
В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП
10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов
Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её
Анастасия Чинкова