Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице

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Во Львове пьяный солдат Вооруженных сил Украины сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм», — отмечается в материале.
Согласно недавно обнародованным данным, инцидент с участием солдата Вооруженных сил Украины произошел ещё 6 сентября. В состоянии алкогольного опьянения военнослужащий напал на своего знакомого во время конфликта. В результате происшествия были возбуждены два уголовных дела: по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и изнасиловании.
Ранее сообщалось, что пьяный военнослужащий ВСУ убил таксиста, который отказался везти его и еще четверых пассажиров. Инцидент произошел в Одессе, где между мужчинами возник конфликт. Военный нанес таксисту несколько ножевых ударов в грудную клетку, в результате чего тот скончался.
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Дарья Осипова