В Москве суд оштрафовал няню за укус ребенка «в воспитательных целях»

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В Москве няня покусала своего подопечного. Суш назначил ей штраф. Мотивы содеянного не раскрываются.
Суд Москвы вынес решение о штрафе в отношении няни, которая укусила ребенка, находившегося под ее присмотром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Суд установил, что няня нанесла ребенку боль, используя укус как метод воспитания. Подробности о том, почему и при каких обстоятельствах был применен такой метод, не были раскрыты.
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«Постановлением Тушинского суда Москвы Галина Бирюкова признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий). Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что няня нанесла ребенку боль, используя укус как метод воспитания. Подробности о том, почему и при каких обстоятельствах был применен такой метод, не были раскрыты.
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Елена Перлова