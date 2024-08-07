В Москве суд оштрафовал няню за укус ребенка «в воспитательных целях»

Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом под Волгоградом. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на машинистов поезда. По словам одного из них, когда они увидели КамАЗ, до него было, приблизительно 800-900 метров.