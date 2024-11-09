Украинский боксёр Узелков скончался в 45 лет

Вячеслав Узелков (Фото: riamediabank/ Александр Мазуркевич)
Украинский боксёр Вячеслав Узелков ушёл из жизни на 46-м году жизни.
О смерти бывшего спортсмена рассказала пресс-служба Украинской федерации бокса. Причина гибели Вячеслава Узелкова пока неизвестна.
Весной 2024-го у экс-боксёра нашли тромб в сердце. Ему сделали операцию, потом мужчина проходил курс реабилитации.
Вячеслав Узелков начал профессионально заниматься боксом в 2004-м году. За свою карьеру он выиграл 30 боёв, а проиграл всего четыре. Ещё он является бронзовым призёром чемпионата мира. После окончания спортивной карьеры Узелков работал на телевидении.
Ранее сообщалось, что после драки недалеко от ночного клуба в Абакане скончался нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков. Причина смерти хоккеиста — черепно-мозговая травма.
Читайте также:
В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист
Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
Весной 2024-го у экс-боксёра нашли тромб в сердце. Ему сделали операцию, потом мужчина проходил курс реабилитации.
Вячеслав Узелков начал профессионально заниматься боксом в 2004-м году. За свою карьеру он выиграл 30 боёв, а проиграл всего четыре. Ещё он является бронзовым призёром чемпионата мира. После окончания спортивной карьеры Узелков работал на телевидении.
Ранее сообщалось, что после драки недалеко от ночного клуба в Абакане скончался нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков. Причина смерти хоккеиста — черепно-мозговая травма.
Читайте также:
В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист
Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
Ольга Енгалычева