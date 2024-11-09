Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Украинский боксёр Узелков скончался в 45 лет

Украинский боксёр Узелков скончался в 45 лет

Вячеслав Узелков (Фото: riamediabank/ Александр Мазуркевич)

Вячеслав Узелков (Фото: riamediabank/ Александр Мазуркевич)

Украинский боксёр Вячеслав Узелков ушёл из жизни на 46-м году жизни.
О смерти бывшего спортсмена рассказала пресс-служба Украинской федерации бокса. Причина гибели Вячеслава Узелкова пока неизвестна.

Весной 2024-го у экс-боксёра нашли тромб в сердце. Ему сделали операцию, потом мужчина проходил курс реабилитации.



Вячеслав Узелков начал профессионально заниматься боксом в 2004-м году. За свою карьеру он выиграл 30 боёв, а проиграл всего четыре. Ещё он является бронзовым призёром чемпионата мира. После окончания спортивной карьеры Узелков работал на телевидении.

Ранее сообщалось, что после драки недалеко от ночного клуба в Абакане скончался нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков. Причина смерти хоккеиста — черепно-мозговая травма.

Читайте также:

В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист

Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
#сердце
#мужчина
#спортсмены
#бокс
#смерть
В Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки
Mash: в Подмосковье девочка убила сестру из-за требования помыть посуду
09 ноября 2024, 17:54

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В Подольске десятилетняя девочка убила сестру, после того как та потребовала помыть за всеми посуду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что родители Наргизы и ее 13-летней сестры являются мигрантами, которые часто отсутствуют дома из-за работы. Обычно девочки не ссорились, но на днях, когда родители уехали на заработки и оставили детей одних, между сестрами произошел конфликт во время уборки.

«Старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это ее обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки», — говорится в материале источника.

По этой причине младшая Наргиза напала на сестру, а когда осознала, что совершила убийство, вызвала скорую. Медики не смогли спасти девочку.

Читайте также:

СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге

Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве

Смотрели, как она умирает: молодые родители из Комсомольска заморили голодом ненужную двухгодовалую дочь, что известно
#деньги
#конфликт
#родители
#кружки
#мигранты
#дома
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
09 ноября 2024, 17:19

Фото: iStock/SharafMaksumov

В московской однокомнатной квартире взорвался камин. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в доме на улице Павла Корчагина. Уточняется, что взорвался электрический камин. В квартире в этот момент находилась школьница.

Девочка смогла прийти к соседям, и те вызвали экстренные службы. У школьницы зафиксированы мелкие ожоги, ей оказывается необходимая помощь.

Сразу после взрыва начался пожар на площади 10 квадратных метров. В оперативные сроки он был ликвидирован.

Читайте также:

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге

В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью
#помощь
#пожар
#ожоги
#инцидент
#девочка
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео
SHOT опубликовал момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
09 ноября 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она скончалась.




Три человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате ЧП повреждения получили 22 квартиры.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Уточняется, что в регионе также был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Читайте также:

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина

#дело
#помощь
#квартиры
#чп
#женщина
#взрыв
#жк
#чс
#режим
#ск
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге
СК начал проверку по факту обнаружения останков человека в подвале в Петербурге
09 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/artolympic

Следственный комитет России начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в супермаркете «Чайка» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Страшная находка была сделана строителями во время демонтажа деревянного напольного покрытия в подвальном помещении.
Рабочие разбирали пол в здании магазина, расположенного на проспекте Ветеранов, сообщает сетевое издание 78.ru. В подвальном помещении их ждала жутковатая находка: скелетированные останки человека. Рядом с черепом лежали кости туловища и конечностей. На место были вызваны правоохранители. Скелет увезли в морг для проведения экспертизы и причины смерти.

Магазин «Чайка» закрылся без объяснения причин около года назад. Просто однажды утром местные жители, приехав за покупками, обнаружили на дверях замок и объявление о закрытии супермаркета.

Читайте также:

Криминалисты установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году

Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов

Скелет в красных трусах обнаружили в лесополосе в Ленобласти
#магазин
#скелет
#рабочие
#жители
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автозак с заключенными загорелся на ходу в Крыму
SHOT: в Крыму загорелся на ходу автозак с заключенными
09 ноября 2024, 16:36

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

В Крыму специальный автомобиль для перевозки заключенных загорелся во время движения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В автомобиле под конвоем перевозили трех мужчин. Один из них был арестован за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, двое других — за кражу. Уточняется, что их везли в следственный изолятор Симферополя.

В результате возгорания у спецмашины выгорели передний и задний салоны. Согласно информации канала, никто из заключенных не пострадал. На данный момент проверяются версии о неисправности коробки передач, а также об умышленном поджоге с целью побега преступников.

Читайте также:

В подвале петербургского магазина нашли человеческий скелет

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
#авто
#крым
#тюрьма
#полиция
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подвале петербургского магазина нашли человеческий скелет
09 ноября 2024, 16:11

Фото: istock/ tuulimaa

Во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки, информирует «Известия».
Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка и установление причины смерти погибшего, чьи останки были найдены.

Ранее тело неизвестного мужчины в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его заметили прохожие. Оно плавало в воде примерно в пяти метрах от берега. На вид умершему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.

Читайте также:

В Москве-реке неподалёку от «Москвы-сити» всплыло тело неизвестного мужчины

На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
#проверка
#жители
#происшествия
#сотрудники
#санкт-петербург
#магазин
#останки
#скелет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в ЖК
09 ноября 2024, 14:15

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Власти Пятигорска Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в местном жилом комплексе. Об этом написал глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
Жители многоквартирного дома, под присмотром сотрудников спецслужб, были допущены в квартиры для сбора необходимых вещей и документов. Уточняется, что специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нем. Охрану имущества пострадавших жильцов обеспечат сотрудники отдела МВД по Пятигорску.

Уточняется, что для собственников организовали места временного размещения. Эксперты проведут оценку причиненного в результате аварии ущерба.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.

Читайте также:

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры

В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
#дело
#мвд
#квартиры
#пожар
#безопасность
#женщина
#взрыв
#аварии
#эксперты
#жители
#здание
#жк
#сотрудники
#дома
#ск
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в доме в ЖХ «Курортный» в Пятигорске
09 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/Akintevs

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, передает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ. ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Согласно информации ведомства, повреждения получили 22 квартиры. Иные подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.

Читайте также:

МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры

В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина

В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
#дело
#мчс
#квартиры
#пожар
#чп
#женщина
#ук
#взрыв
#жк
#рф
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом
09 ноября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/ maxim4e4ek

Женщину и её троих детей из Вышнего Волочка госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом, информирует СУ СК РФ Тверской области.
7 ноября мать женщина и трое детей почувствовали недомогание. У них появились признаки отравления, через два дня у семейства сильно повысилась температура, появилась рвота. Детей и родителей госпитализировали.

В результате отравления двухлетняя девочка умерла. Она скончалась в медицинском учреждении после резкого ухудшения самочувствия.

Предполагают, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Сейчас по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Геленджике произошло массовое отравление, в результате которого пострадало десять человек. У всех обратившихся в больницу наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности.

Читайте также:

Более 10 человек отравились грибами в Геленджике

Годовалая девочка умерла из-за сыра, которым её накормила мама

В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди
#отравление
#пострадавшие
#женщина
#температура
#мать
#человек
#симптомы
#девочка
#смерть
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате