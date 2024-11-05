В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист

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Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после инцидента, произошедшего около ночного клуба в Абакане. Об этом информирует РИА Новости.
По информации источников в правоохранительных органах, спортсмен был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Сообщается, что в ночь на 3 ноября между Торточаковым и 25-летним местным жителем произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове, что привело к серьезным травмам. Позже следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели спортсмена.
На официальной странице ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте» клуб выразил соболезнования и отметил, что Артем был не только талантливым игроком, но и добрым человеком, оставившим глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти хоккеиста стала черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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Сообщается, что в ночь на 3 ноября между Торточаковым и 25-летним местным жителем произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове, что привело к серьезным травмам. Позже следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели спортсмена.
На официальной странице ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте» клуб выразил соболезнования и отметил, что Артем был не только талантливым игроком, но и добрым человеком, оставившим глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти хоккеиста стала черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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Дарья Осипова