Украинский БПЛА сбит системами ПВО над Тульской областью

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Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности в социальной сети ВКонтакте.
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе.
На инцидент отреагировали экстренные службы.
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